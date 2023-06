F1 : La lueur d’espoir pour Leclerc

Arnaud De Kanel

La saison passée, Charles Leclerc était parti fort. Dans une Ferrari surpuissante, le Monégasque avait rapidement pris les devants au championnat du monde, profitant notamment des débuts compliqués de Max Verstappen et de Red Bull. Mais tout avait vite tourné et Leclerc continuait de perdre du terrain. Il avait profité du GP d'Autriche pour se relancer.

Charles Leclerc a frôlé son rêve en 2022. Auteur d'un début de saison remarquable, le Monégasque était bien parti pour décrocher son premier titre de champion du monde. Tout avait donc bien commencé mais ça s'était gâté à partir du GP d'Espagne où il avait abandonné. Ejecté du podium consécutivement à Monaco, en Azerbaidjan, au Canada et en Grande-Bretagne, Charles Leclerc avait cédé sa place de leader au profit de Max Verstappen. Il avait stoppé l'hémorragie en Autriche en remportant le Grand Prix devant son rival. L'espoir était logiquement revenu.

Leclerc triomphe sur les terres de Red Bull

Parti en pole position, Max Verstappen était promis à la victoire en Autriche sur le Red Bull Ring, la piste de son écurie. La veille, le Néerlandais avait également remporté la course sprint. Les voyants étaient au vert pour le champion du monde en titre. Mais au bout du 13ème tour, il avait du passer aux stands car ses pneus s'étaient anormalement dégradés. Verstappen avait repris les commandes lors de la 27ème boucle avant de se faire dépasser au 53ème passage sur la ligne par Leclerc. Malgré un problème avec son accélérateur, le Monégasque avait conservé son avance pour finalement s'imposer. La délivrance pour celui qui n'était plus monté sur le podium depuis cinq courses.

«J'avais vraiment besoin de cette victoire»