F1 : Panique pour Verstappen, Ferrari prépare du très lourd

Au volant de sa Red Bull, Max Verstappen domine totalement la F1 pour le moment. Nombreux sont ceux qui aimeraient faire tomber le Néerlandais, sans y parvenir. Ferrari pourrait d'ailleurs tenter sa chance de surprendre le pilote de 25 ans. Dans cette optique, la Scuderia a travaillé d'arrache-pied en marge du Grand Prix d'Autriche.

Insaisissable depuis le début de saison, Max Verstappen domine la F1 et est bien parti pour remporter un nouveau titre. Le pilote de Red Bull n’a presque aucune concurrence pour le moment. Lewis Hamilton et Fernando Alonso n’ont pas caché leur désir de le faire tomber en cours de saison, mais Mercedes et Aston Martin ne sont pas suffisamment bien armés pour le moment. En revanche, Ferrari entend bien revenir sur les devants de la scène. L’écurie italienne a d’ailleurs l’intention de décrocher un bon résultat en Autriche ce week-end.

Ferrari a travaillé d’arrache-pied pour l’Autriche

« Après le Canada, nous revenons maintenant pour compléter la partie européenne de la saison en abordant certains rendez-vous classiques du calendrier, en commençant par deux courses d’affilée en Autriche et en Angleterre. À Spielberg, nous nous attaquerons au deuxième sprint du week-end de l’année, ce qui signifie que Charles, Carlos et les 18 autres pilotes ne disposent que d’une heure d’essais libres avant d’aborder les qualifications. Nous avons donc passé beaucoup de temps à travailler dur à l’usine et dans le simulateur pour être aussi bien préparés que possible » a d’abord expliqué Frédéric Vasseur dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Je suis sûr que nous pourrons obtenir un bon résultat»