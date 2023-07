F1 : Hamilton s'inquiète et détruit Mercedes

Jean de Teyssière

Septième lors du Grand Prix d'Autriche, Lewis Hamilton n'est pas parvenu à confirmer les progrès de Mercedes. Il était pourtant parti de la cinquième place et avait rapidement réussi à être quatrième. Mais sa monoplace a été peu à peu déficiente, l'empêchant de jouer les premiers rôles. Et il l'a bien fait savoir à l'issue de la course.

Lors du Grand Prix d'Autriche c'est évidemment Max Verstappen qui s'est imposé devant Charles Leclerc et Sergio Pérez. Concernant les Mercedes, la course a été plus difficile, Lewis Hamilton et George Russell se classant 7ème et 8ème. Une position qui ne convient pas à Lewis Hamilton qui a pointé du doigt son écurie.

« La voiture glissait et je n'ai rien pu faire »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Lewis Hamilton explique l'évolution de sa monoplace lors du Grand Prix : « Nous avons retiré beaucoup d’appui à l’avant. Nous savions que nous avions un train arrière mauvais ici, donc nous avons enlevé beaucoup d’aileron avant pour essayer de garder l’équilibre afin que nous puissions faire un long relais et aller loin. Mais j’étais presque à l’angle maximal dans les deux derniers virages. Dans le virage 10, la voiture glissait et je n’ai rien pu faire. Lors des arrêts, nous avons ensuite ajouté beaucoup d’appui sur l’aileron. La voiture a commencé à revenir lentement pour au moins être plus agile et rester sur la piste. »

« C'est en régression et c'est gênant »