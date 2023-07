F1 : Verstappen enrage, il pousse un coup de gueule

Arnaud De Kanel

Les qualifications du Grand Prix d'Autriche se sont déroulées ce vendredi et elles ont été marquées par plusieurs annulations de chronos. Au total, les commissaires de course ont annulé pas moins de 47 temps suite à des dépassements de piste. De quoi provoquer la colère du poleman Max Verstappen...

La grille du Grand Prix d'Autriche est connue ! Pour la quatrième fois consécutive, Max Verstappen a signé le meilleur temps des qualifications. Le Néerlandais s'élancera donc en pole position et il s'en sort plutôt bien. Les commissaires ont décidé de ne pas l'épingler suite à un accrochage avec Nyck de Vries. Ces qualifications étaient très tendues, notamment à cause de ce fameux virage 10. Les limites de la piste à cet endroit précis ont provoqué la colère de Max Verstappen.

«Nous avions pratiquement l’air d’être des amateurs»

« C’est très difficile de juger les limites de piste sur ce circuit. Au moindre petit écart, la voiture sous-vire et il devient alors très facile de dépasser la ligne blanche. C’était un peu idiot cette fois-ci. Nous avions pratiquement l’air d’être des amateurs avec le nombre de temps qui ont été effacés. Et c’était parfois si marginal. Nous en avions même discuté lors du briefing : il est difficile voire impossible de juger où se trouve la ligne. Mais les temps continuaient à être supprimés », a regretté le double champion du monde dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Max Verstappen ne décolère pas.

F1 : Le clan Verstappen balance tout sur le gros loupé de Mercedes https://t.co/lMOKZ7C1XY pic.twitter.com/0sfF6Uxrwo — le10sport (@le10sport) June 30, 2023

«Si c’est si facile, prenez ma voiture et essayez !»