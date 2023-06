F1 : Verstappen fait exulter Red Bull, chaos pour Mercedes

Arnaud De Kanel

Deux semaines après le GP du Canada, la Formule 1 reprend ses droits ce week-end. Le paddock a débarqué à Spielberg afin que les pilotes se livrent bataille sur le Red Bull Ring. Max Verstappen doit certainement espérer dans un coin de sa tête revivre le scénario de 2018.

Max Verstappen ne cesse d'écrire un peu plus l'histoire de la F1 ces derniers mois. Victorieux dans la discipline pour la 41ème fois de sa carrière il y a deux semaines, le Néerlandais retrouve un circuit qu'il connait bien, le Red Bull Ring de Spielberg. Sur les terres de son écurie, le double champion du monde vise un 4ème succès, soit un de plus qu'Alain Prost, lui qui a remporté ce GP d'Autriche pour la première fois en 2018 dans des conditions particulières.

F1 : Un nouveau crack bientôt en Formule 1 ? https://t.co/WAA1em1ILm pic.twitter.com/eNy2i2WziN — le10sport (@le10sport) June 30, 2023

Verstappen profite de la défaillance Mercedes

Mise à mal en qualification le samedi, Red Bull ne s'attendait certainement pas à triompher sur ses terres le lendemain. Un soleil de plomb rayonnait sur le circuit autrichien et certaines écuries n'avaient pas prévu que cela jouerait autant sur la mécanique. Valtteri Bottas était parti en pole devant son coéquipier Lewis Hamilton tandis que Max Verstappen s'était contenté du 5ème temps. Mais très vite, au 13ème tour, le Finlandais avait du jeter l'éponge suite à un problème hydraulique. Lewis Hamilton est dérangé par ses pneus. Au 52ème tour, il décide de changer une nouvelle fois ses gommes et laisse filer Verstappen. Onze tours plus tard, c'est la catastrophe pour le Britannique. Victime d'une chute de pression d'essence, Hamilton doit abandonner pour la première fois depuis 33 Grands Prix. Aucune Mercedes ne franchira donc la ligne d'arrivée, une première depuis 1955. Max Verstappen s'était donc imposé devant Kimi Räikkönen et Sebastian Vettel. L'Allemand avait également repris les commandes du championnat du monde pour un petit point. Dur à avaler pour Lewis Hamilton.

«On ne peut pas perdre des points ainsi»