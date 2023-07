F1 : Mercedes lâche une grosse accusation contre Verstappen

Thibault Morlain

Ce week-end, la Formule 1 se trouve du côté de l’Autriche pour le Grand Prix sur le circuit de Spielberg. Mais voilà qu’avant la course de ce dimanche, les esprits se sont échauffés sur la piste entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Ce samedi, lors des qualifications de la course sprint, les deux pilotes se sont gênés chacun leur tour, mais voilà que l’action de Verstappen ne passe clairement pas du côté de chez Mercedes et Toto Wolff.

Avant le traditionnel Grand Prix de ce dimanche où il partira en pole position, Max Verstappen a fait le plein de confiance en Autriche. En effet, le pilote Red Bull s’est imposé ce samedi lors de la course sprint. Mais voilà qu’il y a eu quelques étincelles en marge de cette course. En effet, ça s’est chauffé entre le double champion du monde et Lewis Hamilton. Lors des qualifications pour le sprint, c’est d’abord le Britannique qui a gêné le Néerlandais qui en a fait de même par la suite. Et voilà que ça a été lourd de conséquence pour Hamilton, qui n’a pas passer la Q1 et a dû s’élancer de la 18ème pour cette course sprint en Autriche.



« Personne ne veut gêner qui que ce soit »

Forcément, ces actions ont fait polémique et alors que Lewis Hamilton a d’ailleurs été sanctionné, cela reste clairement en travers de la gorge de Toto Wolff. Rapporté par RMC , le patron de Mercedes a alors fait part de sa colère, lâchant même de lourdes accusations à l’encontre de Max Verstappen. « L’erreur est de notre côté. Personne ne veut gêner qui que ce soit parce qu’on risque d'être pénalisé, ce n’est pas le but », a d’abord reconnu Toto Wolff à propos du fait que Lewis Hamilton ait d’abord gêné Max Verstappen.

« C’était une faute de vengeance »