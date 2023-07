F1 : Grosses tensions entre Verstappen et Pérez, Red Bull calme tout le monde

Jean de Teyssière

Max Verstappen s'est à nouveau imposé, cette fois-ci lors de l'épreuve du sprint en Autriche. Ce deuxième sprint de la saison a une nouvelle fois été remporté par Red Bull, après la victoire de Sergio Pérez à Bakou. Mais les deux Red Bull auraient pu ne pas terminer cette course car le départ a donné lieu a une énorme bataille entre les deux coéquipiers. Un combat qui aurait pu virer au drame. Mais après les explications de tout le monde, le sujet semble déjà clos.

Tout est bien qui finit bien. Lors du premier tour du sprint en Autriche, Max Verstappen, parti en leader, se fait rapidement doubler par Sergio Pérez qui envoie son coéquipier dans l'herbe. Quelques mètres plus loin, Max Verstappen reprend sa place de leader et dans une dernière tentative de dépassement se fait même dépasser par un Nico Hulkenberg opportuniste.

« On en a bien discuté »

Interrogé sur l'accrochage qu'il a eu après le départ du sprint, Sergio Pérez tenait lui aussi à donner son point de vue sur la situation. Il a expliqué qu'il n'avait pas vu Max Verstappen dans des propos relayés par nextgen-auto.com : « On a pris un bon départ, je me suis battu avec Max puis j’ai perdu une place face à Nico [Hülkenberg] qui était très fort en début de course, et j’ai eu des difficultés à le dépasser. Je pense que Max était en colère que je l’ai touché dans le virage 2 mais je ne l’ai pas vu. J’avais pris un mauvais premier virage, j’ai essayé de protéger et dès que j’ai vu qu’il était là j’ai ouvert la trajectoire. On en a bien discuté car même si on était premier et deuxième, la visibilité était très mauvaise. »

F1 : Inarrêtable, Verstappen rentre un peu plus dans l’histoire https://t.co/VBW7FSsQ7u pic.twitter.com/PvqyaSJy27 — le10sport (@le10sport) July 1, 2023

« On va accepter cette explication »