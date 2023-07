F1 - GP d’Autriche : Leclerc promet une énorme bataille à Verstappen

Benjamin Labrousse

Après un début de saison proche de la catastrophe, Ferrari et Charles Leclerc retrouvent des sensations. Alors que la course sprint du Grand Prix d’Autriche est prévue pour ce samedi, le Monégasque a terminé 2ème des qualifications derrière l’inévitable Max Verstappen. Leclerc espère pouvoir se battre avec le champion de Red Bull en Autriche.

C’est désormais confirmé, Ferrari retrouve des couleurs ces derniers temps. Après de nets progrès constatés il y a deux semaines lors du Grand Prix du Canada, la Scuderia pourrait bien réaliser un gros coup ce week-end en Autriche. Car après des qualifications très bien menées ce vendredi, l’écurie italienne verra Charles Leclerc s’élancer en 2ème position sur la grille ce dimanche, tandis que Carlos Sainz partira depuis la 3ème place.

F1 - GP d’Autriche : Schumacher, la victoire de la honte https://t.co/OqEHpNSbbp pic.twitter.com/L9yZPKp5Dr — le10sport (@le10sport) June 29, 2023

« Il ne m’a pas manqué grand-chose aujourd’hui »

Dans des propos relayés par L’Auto Journal , Charles Leclerc est revenu sur ses sensations lors des qualifications. « J’avais de bonnes sensations aujourd’hui, c’est chouette de connaître enfin une séance de qualification sans le moindre problème et je suis heureux d’être de retour en première ligne. Les sensations ne cessent de s’améliorer depuis quelques courses maintenant, et nous avons progressé au fil des séances : en Q1, en Q2 et puis finalement en Q3 avec le deuxième chrono derrière Max. J’ai vraiment tout donné lors de mon dernier tour en Q3. Au final, quand on voit les temps, il ne m’a pas manqué grand-chose aujourd’hui » .

« Les Red Bull restent plus rapides au niveau du rythme »