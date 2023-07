F1 : Hamilton réclame une révolution

Arnaud De Kanel

Après avoir bien profité de la domination de Mercedes à l'époque, Lewis Hamilton est victime de Red Bull. L'écurie autrichienne, Max Verstappen en tête, ne laisse rien aux autres depuis la saison passée. Pour resserrer les écarts, le septuple champion du monde réclame une modification assez particulière.

Impuissant en Autriche, Lewis Hamilton a de nouveau fait les frais de la supériorité de Red Bull. L'écurie autrichienne est au dessus du lot cette saison et cela commence à crisper le paddock, Hamilton le premier. Aucune écurie ne semble en mesure de rattraper son retard sur la formation de Max Verstappen. Pour que les débats s'équilibrent, Lewis Hamilton a une petite idée derrière la tête.

F1 : Coup dur pour Hamilton, Mercedes lâche un terrible aveu https://t.co/p7iamTahNB pic.twitter.com/Oz3Mi0vToS — le10sport (@le10sport) July 3, 2023

Hamilton interpelle la FIA

Le septuple champion du monde veut introduire une nouvelle règles afin d'empêcher les équipes de passer au développement de leur prochaine voiture trop tôt dans la saison. « Je pense que la FIA devrait probablement fixer un moment où tout le monde est autorisé à commencer à développer la voiture de l’année prochaine. Disons que le 1er août, c’est là que tout le monde peut commencer pour que personne ne puisse avoir un avantage trop important pour l’année prochaine, parce que sinon c’est vraiment nul », a lâché Lewis Hamilton dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Il explique : « Cela aurait plus de sens. Ils devraient en tout cas y penser. Disons par exemple que vous commencez la saison et que vous savez que vous avez une mauvaise voiture, vous pouvez simplement dire que je ne vais pas prendre la peine de développer cette voiture et de mettre tout cet argent dans la voiture de l’année prochaine et avoir un avantage. »

«Cela doit changer»