F1 : Catastrophe chez Alpine, Gasly sort du silence

Pierrick Levallet

En rejoignant Alpine cette saison, Pierre Gasly ne s'attendait certainement pas à vivre autant de difficultés. Ce dimanche, le Français a terminé à la neuvième place du Grand Prix d'Autriche. Le pilote de 27 ans estime qu'il ne pouvait pas faire mieux sur la piste de Spielberg et n'a pas manqué de pointer du doigt les performances de sa voiture.

Ayant quitté AlphaTauri, Pierre Gasly a fait le choix d'une équipe 100% française pour cette saison de F1. Le pilote de F1 s'est engagé chez Alpine, aux côtés d'Esteban Ocon. Mais depuis le début de saison, l'écurie française fait face à de nombreuses difficultés. Et naturellement, les résultats de Pierre Gasly et Esteban Ocon ne sont pas à la hauteur des attentes. Ce dimanche, les deux pilotes ont terminé respectivement à la neuvième et douzième place lors du Grand Prix d’Autriche. Pierre Gasly n’a alors pas manqué de pointer du doigt les performances de sa voiture, qu’il estime difficile à conduire.

F1 : Alonso régale, Alpine hallucine totalement https://t.co/lcnYV4eCkA pic.twitter.com/9WInudXzF4 — le10sport (@le10sport) June 27, 2023

«La voiture est vraiment difficile à piloter»

« Du positif ? Oui, il y en a. Après, je pense qu'il y a surtout beaucoup de travail. Ça a été une course difficile, la voiture est vraiment difficile à piloter. Je pense qu'on a maximisé les chances et les points qu'on pouvait marquer aujourd'hui » a confié le pilote d’Alpine dans des propos rapportés par Motorsport.com .

Gasly réclame du lourd chez Alpine