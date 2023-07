F1 : Verstappen écrase tout le monde, il jubile

Jean de Teyssière

Le neuvième Grand Prix de la saison s'est terminé pour la neuvième fois consécutivement par une victoire de l'écurie Red Bull. Max Verstappen en a profité pour remporter sa septième course de l'année, la cinquième de suite. Le Néerlandais file tranquillement vers son troisième titre de champion du monde et à l'issue de ce Grand Prix d'Autriche, il s'est montré très heureux.

Et si Red Bull remportait finalement toutes les courses de la saison ? Pour le moment ils s'y dirigent tranquillement car même les séances de sprint ont toutes été remportées par l'écurie autrichienne. C'est donc à domicile que Max Verstappen, monsieur « zéro souci » a une nouvelle fois passé la ligne d'arrivée en premier. Une domination incroyable qu'il semble prendre avec légèreté.

« C'était une très bonne journée »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Max Verstappen a expliqué quel était son plan de course sur le circuit de Spielberg : « Le plus important pour moi était de rester devant au départ, on a pu faire notre course. On ne s’est pas arrêté pendant la voiture de sécurité virtuelle, on s’en est tenu à la stratégie normale car la dégradation était importante. C’était une très bonne journée. »

« Ça pouvait mal se passer, mais tout s'est bien passé »