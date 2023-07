F1 : La bataille va avoir lieu entre Verstappen et Leclerc !

Arnaud De Kanel

Max Verstappen a résisté à la pression. Auteur du meilleur temps en qualifications vendredi, le double champion du monde s'élancera en pole position ce dimanche à Spielberg. Le pilote Red Bull sera suivi de Charles Leclerc, épatant dauphin. Carlos Sainz partira derrière son coéquipier, en troisième position.

Les nerfs de Max Verstappen sont mis à rude épreuve ce week-end à Spielberg. Le Néerlandais a l'obligation de briller sur le circuit de son écurie et il est clairement l'homme à abattre. Il a encore prouvé sa supériorité vendredi en signant le meilleur temps des qualifications avant de rafler la course sprint samedi après un accrochage avec Sergio Pérez. Le double champion du monde répond présent mais il devra résister à un Charles Leclerc très menaçant. Le Monégasque compte bien rééditer le coup de 2022.

Verstappen-Leclerc, bras de fer attendu

Ferrari a retrouvé des bonnes sensations. Face à l'imperturbable Max Verstappen, Charles Leclerc et Carlos Sainz ont respectivement signé les deuxième et troisième meilleur temps des qualifications disputées vendredi. Beaucoup moins inspiré lors de la course sprint qu'il a terminé en 12ème position, le Monégasque apparait pourtant comme le challenger numéro du Néerlandais ce dimanche à Spielberg. La saison passée, Leclerc l'avait emporté alors que Verstappen était parti en pole position. Forcément, il aimerait que le scénario se répète. Une nouvelle fois décevant, Sergio Pérez partira depuis la 15ème position et sans une incroyable remontée, le Mexicain peut dire adieu au titre. Côté Français, Pierre Gasly s'élancera en 9ème position tandis qu'Esteban Ocon prendra place à la 12ème place de la grille.

F1 : Inarrêtable, Verstappen rentre un peu plus dans l’histoire https://t.co/VBW7FSsQ7u pic.twitter.com/PvqyaSJy27 — le10sport (@le10sport) July 1, 2023

La grille à Spielberg

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Lewis Hamilton (Mercedes)

6. Lance Stroll (Aston Martin)

7. Fernando Alonso (Aston Martin)

8. Nico Hülkenberg (Haas)

9. Pierre Gasly (Alpine)

10. Alex Albon (Williams)

11. George Russell (Mercedes)

12. Esteban Ocon (Alpine)

13. Oscar Piastri (McLaren)

14. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

15. Sergio Perez (Red Bull)

16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

18. Logan Sargeant (Williams)

19. Kevin Magnussen (Haas)

20. Nyck de Vries (AlphaTauri)