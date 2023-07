F1 : Verstappen marche sur l'eau, Red Bull hallucine

Jean de Teyssière

Le Grand Prix d'Autriche nous a offert une issue connue depuis le début de la saison : une victoire de Red Bull. Max Verstappen a remporté son cinquième Grand Prix consécutif et assoit son avance sur ses concurrents concernant le titre de champion du monde. Une course qui a totalement ravi Red Bull.

Max Verstappen premier, Sergio Pérez troisième, une belle course pour Red Bull Racing. Une de plus. Depuis le début de ces championnats du monde, l'écurie autrichienne ne laisse rien, même pas des miettes à ses adversaires. En comptant les épreuves de sprint, Red Bull a remporté onze courses sur onze. Un sans-faute historique, qui ravit Christian Horner, son directeur.

« Nous avions un excellent rythme de course »

Dans des propos relayés par nextgen-auto.com , Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing était dithyrambique à l'issue du Grand Prix d'Autriche remporté par Max Verstappen : « C’était une course fantastique. Nous avons pris les bonnes décisions stratégiques aujourd’hui. Rester en piste lors de la voiture de sécurité virtuelle était crucial, notamment pour Checo. Et puis nous avions tout simplement un excellent rythme de course. Nous avons pris un risque avec l’arrêt en toute fin de course pour tenter de signer le meilleur tour, mais les gars ont été en si bonne forme tout le weekend que nous avons pensé que ça en valait la peine. Remporter toutes les courses ? Nous ne pouvons que prendre les courses les unes après les autres. Pouvons-nous le faire ? Allons-nous le faire ? Qui sait ? Il y a toujours des éléments à prendre en compte tels que la fiabilité ou la météo. Le weekend prochain sera épique à Silverstone. C’est une course que nous n’avons plus gagné depuis 2012 avec Mark Webber, il s’agit donc d’un évènement très important pour nous au calendrier. »

F1 : Mercedes lâche une grosse accusation contre Verstappen https://t.co/cwacFf3JpB pic.twitter.com/rYK0qsZMW7 — le10sport (@le10sport) July 2, 2023

« Verstappen est dans une forme étincelante »