F1 : Verstappen marque encore l’histoire, Hamilton va enrager

Ce dimanche, Max Verstappen est entré un peu plus dans la légende de la F1. Le pilote de Red Bull, vainqueur du Grand Prix d'Autriche, est devenu le seul recordman du nombre de succès sur la piste autrichienne. Le Néerlandais a notamment surpassé certaines des plus grandes légendes de la discipline, dont un certain Lewis Hamilton.

En s’imposant en Autriche ce dimanche, Max Verstappen a un peu plus conforté son avance au classement des pilotes. Mais cette victoire s’est également révélée historique pour le Néerlandais. Le pilote de Red Bull est devenu le seul recordman du nombre de succès sur la piste autrichienne. Max Verstappen a remporté le Grand Prix d’Autriche à quatre reprises au cours de sa carrière (2018, 2019, 2021, 2023). Il a ainsi surpassé certaines des plus grandes légendes de la F1 sur ce circuit.

Alain Prost : 3 victoires sur l'Österreichring

Max Verstappen a notamment surclassé Alain Prost. Le Français était le seul à avoir décrocher trois victoires en Autriche. Au volant de sa Renault puis de sa McLaren, Alain Prost s’est imposé en 1983, 1985 et 1986. Il aura donc fallu attendre 2023 pour que quelqu’un détrône le quadruple champion du monde en Autriche.

Michael Schumacher : 2 victoires sur l'A1-Ring

Max Verstappen a également fait mieux que le légendaire Michael Schumacher. Septuple champion du monde de F1, l’Allemand n’a remporté que deux victoires en Autriche, en 2002 et 2003. L’A1-Ring, remplacé par le Red Bull Ring en 2014, n’a pas été le circuit préféré du pilote de Ferrari. De son côté, Max Verstappen s’y sent chez lui.

Lewis Hamilton : 1 victoire sur le Red Bull Ring

Enfin, le pilote de Red Bull est loin devant Lewis Hamilton sur le circuit d’Autriche. Le Britannique, pourtant septuple champion du monde, ne s’est jamais spécialement senti à l’aise en Autriche. Quand ce n’est pas Max Verstappen, ce sont ses coéquipiers qui s’imposent face à lui sur le Red Bull Ring. Nico Rosberg et Valtteri Bottas ont remporté cette course à deux reprises lorsqu'ils étaient chez Mercedes. Lewis Hamilton, lui, ne compte qu’une seule victoire en Autriche, en 2016.