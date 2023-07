F1 : Coup de poker signé Verstappen, il jubile

Pierrick Levallet

Nouveau Grand Prix, et nouvelle victoire pour Max Verstappen. Le pilote de Red Bull s'est imposé en Autriche ce dimanche. Et comme un symbole de domination, le Néerlandais a également décroché le meilleur tour en course grâce à un coup de poker osé. Il n'a d'ailleurs pas manqué d'expliquer sa stratégie après le Grand Prix.

Ce dimanche, Max Verstappen a remporté une nouvelle victoire sur le Red Bull Ring d’Autriche. Le pilote de Red Bull, intouchable, a même eu le temps de tenter un coup de poker lors du Grand Prix. Alors qu’il disposait d’une avance de 23 secondes sur Charles Leclerc en fin de course, le Néerlandais a pris le risque de rentrer au stand pour passer sur des gommes tendres. Max Verstappen voulait à tout prix décrocher le meilleur tour en course. Et sa stratégie s’est avérée payante puisqu’il a devancé Sergio Pérez d’une seconde et un dixième sans se faire doubler par Charles Leclerc. Max Verstappen s’est logiquement imposé, et il n'a pas manqué de s'expliquer sur son pari osé après le Grand Prix.

«Je n’ai pas du tout eu l’impression de prendre un risque»

« Mon arrêt au stand en fin de course ? Ce n’était pas prévu. Pour moi, ce n’est pas un risque, mais pour l’équipe... je pense qu’elle était un peu plus nerveuse. J’ai vu l’écart, et je me suis dit qu’il fallait rentrer aux stands, je veux faire le tour le plus rapide quand on en a l’occasion, et c’est ce que nous avons fait à la fin. De l’extérieur, cela peut sembler être un gros risque, mais dans la voiture, je n’ai pas du tout eu l’impression de prendre un risque » a d’abord expliqué le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«La voiture de sécurité virtuelle ? Il était logique de rester en piste»

« Ce meilleur tour, un symbole plus qu’un point ? Peut-être. Quand vous avez l’opportunité, vous savez... Et c’est ce que nous avons fait à la fin. Une erreur stratégique de ne pas s’être arrêté derrière la voiture de sécurité virtuelle ? Nous nous en tenons à notre plan. Je veux dire que vous faites ces calculs avant, s’il y a une voiture de sécurité ou une voiture de sécurité virtuelle. Et pour nous, il était logique de rester en piste, parce que je pense que nous avions une bonne durée de vie des pneus » a ajouté Max Verstappen, avant de poursuivre.

Verstappen avait tout prévu contre Leclerc