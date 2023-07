F1 : En plein doute, Alonso lâche une annonce étonnante

Benjamin Labrousse

Auteur d’une saison incroyable, Fernando Alonso ravit ses plus grands supporters. Âgé de 41 ans, le pilote d’Aston Martin a retrouvé des sensations au volant de l’AMR 23, et prend plaisir à se battre à l’avant de la course et ce de manière régulière. Mais alors que les résultats récents de l’écurie britannique sont en baisse, Alonso a dressé un premier bilan très lucide sur ses performances.

7ème à domicile en Espagne, puis 5ème dimanche dernier en Autriche, Fernando Alonso a légèrement lever le pied malgré un superbe podium obtenu au Canada. Habitué aux premières places depuis le début de la saison, le pilote asturien s’est exprimé sur ses ressentis, alors qu’il chasse toujours Sergio Perez au classement du championnat du monde. L’Espagnol n’est d’ailleurs qu’à 17 points du Mexicain (131 pour Alonso, 148 pour Perez, deuxième derrière Max Verstappen).

« Je pense que nous sommes assez satisfaits »

Interrogé par Motorsport.com sur sa vision de son début de saison, Fernando Alonso souhaite continuer à progresser avec Aston Martin. « Le processus est toujours en cours pour progresser et être plus à l'aise dans la voiture avec Lance (Stroll), évidemment, parce que nous devons tous les deux être d'accord sur ce que nous voulons en termes de direction assistée, de suspension avant, de crémaillère de direction, ce genre de choses. Et, oui, pour l'instant, je pense que nous sommes assez satisfaits, pour être honnête. Il y a peut-être encore de petits ajustements auxquels nous pouvons réfléchir pour le long terme ou l'année prochaine, disons, mais je pense que c'est plutôt bien » .

« Nous avons manqué un peu de rythme »