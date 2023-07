F1 : Calvaire chez Alpine, Gasly fait une énorme annonce

Jean de Teyssière

Alors que Max Verstappen a à nouveau remporté le Grand Prix sur lequel les pilotes étaient engagés, le son cloche n'était pas le même chez Alpine, avec la dixième place de Pierre Gasly et la 14ème d'Esteban Ocon. L'écurie française espère un rebond ce week-end lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. C'est du moins ce qu'espère Pierre Gasly.

La saison 2023 d'Alpine est compliquée. L'écurie française, forte de son recrutement avec l'arrivée de Pierre Gasly ne parvient pas à jouer les premiers rôles, hormis la belle troisième place d'Esteban Ocon à Monaco. Pour le moment, l'écurie pointe à la 5ème place du classement des constructeurs avec 47 petits points, loin derrière Ferrari et ses 154 points. Et pour les pilotes Esteban Ocon et Pierre Gasly, l'heure est à la réaction.

« Je pense que beaucoup d’équipes ont franchi des étapes lors des deux dernières courses »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Esteban Ocon, pilote pour Alpine les progrès récents des autres écuries par rapport à la leur : « Je pense que beaucoup d’équipes ont franchi des étapes lors des deux dernières courses et nous avons besoin d'en faire de même. J’ai donc hâte de voir ce que nous pouvons faire. Nous sommes toujours concentrés sur les équipes qui nous précèdent, c’est très clair, mais nous pouvons voir que les équipes qui nous suivent progressent aussi. »

F1 : Gasly s’en va, le calvaire continue https://t.co/iUn8U0p6Kb pic.twitter.com/Zjgj5lTzUf — le10sport (@le10sport) July 4, 2023

« Nous devons trouver ces deux ou trois dixièmes qui nous manquent »