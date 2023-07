F1 : Gasly s’en va, le calvaire continue

Arnaud De Kanel

L'écurie AlphaTauri n'y arrive pas. Depuis le départ de Pierre Gasly pour Alpine, seuls 2 petits points ont été inscrits. Nyck de Vries et Yuki Tsunoda sont plus qu'en délicatesse avec leur monoplace et ça ne s'est pas arrangé à Spielberg ce week-end.

AlphaTauri nage en eaux troubles depuis le début de la saison. L'écurie italienne compose sans Pierre Gasly, nouveau pilote d'Alpine, et peine à se remettre du départ du Français. Il s'agit tout simplement de la pire équipe du plateau puisqu'elle pointe en dernière position du classement constructeurs avec deux points. Le remplaçant de Gasly, Nyck de Vries, est l'un des deux seuls pilotes à n'avoir pris 0 point cette saison. Seul Logan Sargeant fait pire avec sa Williams. Et on ne peut pas dire que ça se soit arrangé en Autriche...

«La dégradation des pneus était élevée»

Seulement 17ème et 19ème, les AlphaTauri ont vécu un nouveau calvaire sur le Red Bull Ring. « Avec Nyck se qualifiant 20e vendredi, nous avons choisi de sortir sa voiture du Parc Fermé et d’apporter des modifications aux réglages, y compris le niveau de l’aileron arrière et la suspension, ce qui signifiait qu’il partait de la voie des stands. Magnussen a fait de même, donc nous roulions avec lui depuis la sortie des stands au début de la course. Yuki a lui perdu une grande partie de son aileron avant dans le premier virage et a ensuite fait une sortie de piste dans le quatrième virage, il a donc dû s’arrêter au premier tour, ce qui l’a mis en retrait. Il était clair dans le premier relais que la dégradation des pneus était élevée et entraînerait une course à arrêts multiples », souligne Jonathan Eddolls, l’ingénieur de piste en chef de l’écurie. Le timing de la virtual safety-car n'a pas non plus joué en la faveur d'AlphaTauri.

AlphaTauri plombée par la VSC