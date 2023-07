F1 : Verstappen prend un énorme risque, Red Bull le recadre

Jean de Teyssière

Le week-end dernier, Max Verstappen a une nouvelle fois remporté un Grand Prix, son septième cette saison. En Autriche, le Néerlandais a remporté l'épreuve du sprint et le Grand Prix, et est plus que jamais leader du classement des pilotes. Mais lors du sprint, Verstappen et Sergio Pérez ne sont pas passés loin de la catastrophe, ce qui a énervé le designer de Red Bull, Adrian Newey.

Comme d'habitude, Max Verstappen a remporté le Grand Prix sur lequel il était engagé. Et comme d'habitude, le Néerlandais a pris tous les risques possibles pour récupérer le plus de points, ce qui a agacé Adrian Newey, le designer de Red Bull.

« Les choses peuvent tourner mal si vite, comme nous l’avons presque vu samedi avec Max et Checo »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com, Adrian Newey, le designer de Red Bull estime que : « La théorie en F1 a ses limites. Nous devons rester nerveux. Les choses peuvent tourner mal si vite, comme nous l’avons presque vu samedi avec Max et Checo ayant leur petite bagarre en piste au départ, nous ne pouvons donc jamais nous détendre. Nous avions un bon rythme ce week-end, mais il y a encore beaucoup d’autres choses qui peuvent vous faire trébucher et les gens continuent de se développer, nous devons donc continuer à pousser. »

« J’ai eu une légère inquiétude lors de l’arrêt de Max »