F1 : Verstappen et Red Bull sur un nuage, c'est historique

Jean de Teyssière

Ce dimanche avait lieu le Grand Prix d'Autriche, le neuvième de la saison. Remporté une nouvelle fois par Max Verstappen, le pilote néerlandais a remporté son septième Grand Prix cette saison, le cinquième consécutivement. Max Verstappen est plus que jamais lancé vers son troisième titre de champion du monde consécutif et a également marqué l'histoire de son sport, tout comme Red Bull.

La saison 2023 se dirige vraiment vers une saison historique. Red Bull file sur un nouveau doublé champion du monde constructeurs et pilotes. La victoire de Max Verstappen en Autriche a permis de battre plusieurs records qui semblaient être inaccessibles. Mercedes est peu à peu effacé des tablettes, ce qui doit rendre heureux Christian Horner et Red Bull.

Verstappen surpasse Senna

Déjà, lors du Grand Prix du Canada mené de bout en bout, Max Verstappen avait impressionné en menant durant 224 tours consécutivement. Il s'était classé cinquième du classement et n'était devancé que par Nigel Mansell, Ayrton Senna et Alberto Ascari. Cette série a pris fin lors du Grand Prix d'Autriche ou Max Verstappen a mené les 24 premiers tours, avant d'être dépassé par Charles Leclerc lors d'une entrée aux stands. Au total, Max Verstappen aura mené durant 248 tours consécutivement, se classant désormais 3ème devant Ayrton Senna et ses 237 tours. Devant lui, le Brésilien est également deuxième avec 264 tours et Alberto Ascari reste leader avec 305 tours. Si l'on va plus loin et que l'on compte l'épreuve du sprint, Verstappen grimpe même sur la deuxième marche du podium, avec 272 tours.

Révolution en F1, Verstappen pète les plombs https://t.co/t3VMQzQEfv pic.twitter.com/3BZpDtyXvk — le10sport (@le10sport) July 4, 2023

Red Bull surpasse Mercedes

Le Grand Prix d'Autriche a également été historique pour Red Bull puisque l'écurie s'est imposée pour la neuvième fois de suite en neuf Grands Prix cette saison. Un record historique dans l'ère moderne puisque Mercedes, en 2019, était parvenu à remporter les huit premières courses. Dans l'histoire, seul McLaren a fait mieux en 1988 avec les onze premiers Grands Prix remportés. Red Bull s'en rapproche tout doucement...