OM : Longoria annonce une grande signature... qui enterre la vente du club ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'image de Frank McCourt, Pablo Longoria s'est également enflammé pour la signature de Roberto De Zerbi, nouvel entraîneur de l'OM. Et le président marseillais en a profité pour annoncer un projet sur le long terme avec le club phocéen. De quoi éloigner encore un peu plus les rumeurs d'une vente du club ?

C'est enfin officiel. Après une très longue attente, l'OM a annoncé la signature de Roberto De Zerbi qui s'est donc engagé pour trois saisons. La preuve que le club phocéen prépare un projet sur le long terme avec le technicien italien. C'est d'ailleurs ce que confirme Pablo Longoria dont les propos éloignent clairement la possibilité d'une vente de l'OM à l'Arabie Saoudite.

OM : «Je suis tombé amoureux», du lourd est annoncé avec De Zerbi ! https://t.co/pfU3Y7zGy2 pic.twitter.com/fHtMVKNjwx — le10sport (@le10sport) June 30, 2024

Longoria s'enflamme pour De Zerbi

« Nous sommes très fiers d’accueillir Roberto à l’Olympique de Marseille, un entraîneur talentueux et renommé au niveau européen. En plus de l’enthousiasme manifesté, dès les premiers contacts, à l’idée d’entraîner l’OM, il présente toutes les qualités requises pour réussir sur notre banc de touche. Son choix de nous rejoindre est un signal fort vis-à-vis du club et du nouveau cycle sportif que nous entamons », assure le président de l'OM dans le communiqué du club, avant que Roberto De Zerbi s'enflamme à son tour.

«Son choix de nous rejoindre est un signal fort vis-à-vis du club et du nouveau cycle sportif que nous entamons»