F1 : Hamilton fulmine, il sort du silence

Benjamin Labrousse

Malgré un regain de forme ces derniers temps, Lewis Hamilton et Mercedes n’ont pas franchement brillé lors du Grand Prix d’Autriche ce dimanche. 8ème à l’arrivée, le légendaire pilote britannique a connu de nombreux problèmes avec sa monoplace, ainsi que plusieurs pénalités concernant les dépassements de pistes, qui l’ont d’ailleurs bien agacé.

Mercedes l’avait annoncé en amont, le week-end en Autriche n’aura pas été une grande réussite. Contrairement à Barcelone ou encore à Montréal, les Flèches d’Argent n’ont pas eu la possibilité de se battre à l’avant de la course. Avec les 7ème et 8ème positions de George Russell et de Lewis Hamilton, l’écurie dirigée par Toto Wolff se met en danger au niveau du classement des constructeurs et ne possède plus que trois petits points d’avance sur Aston Martin.

F1 : Hamilton s'inquiète et détruit Mercedes https://t.co/bns4rd6t2g pic.twitter.com/p5T8vAPlHl — le10sport (@le10sport) July 2, 2023

«Je ne m’attendais pas à ce que nous soyons aussi mauvais»

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Lewis Hamilton s’est exprimé de manière amère sur sa performance. « Je ne m’attendais pas à ce que nous soyons aussi mauvais. Je n’ai pas vraiment de réponse à cela. C’est vraiment surprenant, mais les sensations de la voiture étaient très proches de celles que j’ai eues toute l’année dernière. Donc à ce niveau-là, ce n’est pas la plus grande des surprises. La voiture était vraiment différente par rapport aux deux dernières courses. Les deux dernières courses étaient bien meilleures que celle-ci » .

«Ce n’est pas du sport automobile»