F1 : Gros couac chez Ferrari, Leclerc impliqué

Arnaud De Kanel

Ferrari est peut-être passée à côté d'un très gros coup dimanche en Autriche. Carlos Sainz était mieux parti que Charles Leclerc mais sa radio lui avait ordonné de ne pas attaquer le Monégasque. Cela a profité à Max Verstappen qui s'est rapidement détaché du peloton. Seulement sixième après de nouvelles pénalités, l'Espagnol tacle la stratégie de son écurie.

Les nerfs des pilotes étaient mis à rude épreuve ce week-end en Autriche, encore plus dimanche en course. Les commissaires n'ont cessé de distribuer des pénalités pour des dépassements de piste et les ingénieurs devaient forcément prévenir leurs protégés. Les multiples appels de la radio ont agacé Carlos Sainz qui, en plus de ces faits de course, a reçu l'étonnante consigne de ne pas attaquer Charles Leclerc alors qu'il était mieux parti que son coéquipier. Enfin, Ferrari a opté pour un double arrêt sous virtual safety-car. La cerise sur le gâteau pour un Carlos Sainz très remonté.

«Ma course était compromise à partir de là»

L'Espagnol est très frustré de son résultat. « J’ai été très rapide dans le premier et le deuxième relais. Évidemment, le deuxième relais était déjà compromis par le premier arrêt et le ravitaillement derrière Charles, qui a pris la fin de la voiture de sécurité virtuelle, ce qui nous a fait perdre six ou sept secondes de temps de course. Cela signifie que nous avons perdu des positions par rapport à des voitures que je n’aurais pas dû perdre, ce qui signifie que j’ai dû pousser avec les mediums pour les dépasser et que j’ai reçu une pénalité pour dépassement des limites de piste. Ma course était compromise à partir de là. Mais si je regarde le rythme, j’étais plus rapide que Charles. Je vais devoir analyser ce que nous aurions pu faire, car ma course a clairement été compromise par cet arrêt au stand. Je suppose que l’équipe avait sa raison d’arrêter les deux voitures. Si ce n’est pas le cas, je ne sais pas pourquoi », a lâché Carlos Sainz dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Le pilote ne décolère pas après Ferrari.

«J’ai du mal à voir un point positif»