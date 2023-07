F1 : Verstappen inarrêtable, une étonnante stratégie est dévoilée

Benjamin Labrousse

Ce dimanche, Max Verstappen est sorti victorieux du Grand Prix d’Autriche pour la 7ème fois de la saison. L’écurie autrichienne Red Bull poursuit ainsi sa magnifique série avec 9 courses remportées sur 9 disputées. La stratégie de course a d’ailleurs été parfaitement réalisée, de quoi satisfaire le directeur de l’écurie Christian Horner.

Cette saison, personne n’est en mesure de concurrencer Max Verstappen. Le champion néerlandais a obtenu sa 42ème victoire en carrière lors du GP d'Autriche. Auteur d’un week-end parfait avec le meilleur tour en course ainsi que la victoire samedi lors du Sprint, le Néerlandais n’en finit pas d’impressionner.

«Nous avons décidé de faire le meilleur tour dans le dernier tour»

Dans des propos relayés par Motorsport.com , Christian Horner est revenu sur ce week-end particulier pour Red Bull. « C'était la première fois que nous revenions ici (sur le Red Bull Ring) depuis le décès de Dietrich, c'était donc très émouvant que l'équipe ait réalisé une belle performance. Nous avons décidé de faire le meilleur tour dans le dernier tour, malgré le risque que représente un arrêt au stand raté. J'avais (l'absence de Mateschitz) en tête et son mantra n’était toujours « pas de risque, pas de plaisir ». Les mécaniciens ont été en si grande forme que cela m'a semblé peu risqué » , déclare ainsi le directeur technique de l’écurie autrichienne.

«Max nous a clairement fait comprendre que les pneus étaient morts»