Mercato : Le PSG a tenté un gros coup qui passe à 500M€ !

La rédaction

Si le mercato estival a ouvert ses portes le 10 juin dernier, nombreuses sont les écuries à avoir déjà sondé des pistes avant même le début du marché des transferts, et notamment le PSG. C’est du côté du FC Barcelone que les dirigeants parisiens auraient tenté leur chance, avec Pau Cubarsí. Un dossier qui n'est pas allé plus loin.

Il est de notoriété publique que le PSG se cherche un attaquant pour remplacer Kylian Mbappé, mais les Rouge et Bleu ne se contenteront pas d’un unique renfort offensif. Si de nombreux éléments sont cités haut et fort comme étant dans le viseur des Franciliens, d’autres le sont de façon plus discrète. En novembre dernier, les Parisiens auraient manifesté un intérêt pour Pau Cubarsí, mais le plan mis en place est rapidement tombé à l’eau.

Transferts : Le gros coup à 100M€ du PSG est validé ! https://t.co/UcfMCYceTZ pic.twitter.com/Pkl5bDd3Ud — le10sport (@le10sport) June 29, 2024

Le PSG voulait Pau Cubarsí

D’après les informations de Mundo Deportivo , le PSG était très attentif à la situation de Pau Cubarsí en novembre dernier, notamment après ses bonnes performances à la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Le média catalan précise que c’est Luis Campos qui aurait eu un coup de cœur pour le joueur formé au FC Barcelone, disponible pour 10M€.

Cubarsí a prolongé au Barça