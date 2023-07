F1 : Tout s’est écroulé pour Alonso

Arnaud De Kanel

Moins en vue ces dernières semaines, Fernando Alonso voudra repartir de l'avant ce week-end à Silvestone. Le chevronné pilote espagnol connait bien ce tracé puisqu'il y a connu l'ivresse de la victoire à deux reprises. Mais la Grande Bretagne ne lui a pas toujours réussi, comme en 2012.

Fernando Alonso a retrouvé des couleurs avec Aston Martin cette saison. Malgré tout, il est beaucoup moins impérial depuis quelques temps et il devra se rattraper ce week-end à Silverstone s'il veut récupérer sa place de dauphin au championnat du monde. Le Taureau des Asturies a les ingrédients pour faire un bon résultat dimanche car il sait comment gagner en Grande Bretagne. En 2006 et 2011, il était monté sur la première marche du podium. Mais Fernando Alonso sait aussi comment perdre à Silverstone.

La désillusion pour Alonso

Le Grand Prix de Grande Bretagne 2012 est un douloureux souvenir pour le double champion du monde. Au volant de sa Ferrari, Fernando Alonso était bien parti pour récidiver à Silverstone, lui qui l'avait emporté un an plus tôt. Auteur de la pole position, il n'avait pas manqué son départ. L'Espagnol avait fait la course en tête du 1er au 15ème tour avant de céder sa place à Lewis Hamilton suite à un arrêt au stand. Alonso avait repris la tête dès le 19ème tour et il ne l'avait plus lâché jusqu'au 47ème. Il ne lui restait plus que 5 tours à couvrir pour l'emporter. Mais déjà à l'époque, Ferrari avait raté sa stratégie. Les pneumatiques tendres d'Alonso étaient beaucoup trop usés à la différence des durs de Mark Webber qui avait fondu son retard pour le dépasser. Malgré 44 tours à mener sur les 52 couverts, Alonso s'était classé deuxième à l'arrivée.

«J’ai cru à la victoire»