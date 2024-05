Vente ASSE : «C'est terrible», les Verts perdent 80M€ !

La rédaction

L'ASSE a annoncé être entrée en négociations exclusives avec le groupe canadien Kilmer Sports Ventures pour le rachat du club. Tous les détails n'ont pas fuité, mais le prix de vente devrait avoisiner les 20M€. Une somme très éloignée des 100M€ évoqués lorsque les premières rumeurs ont commencé à circuler.

Par le biais d'un communiqué, l'ASSE a annoncé que « les actionnaires de l’AS Saint-Étienne et le groupe Canadien Kilmer Sports Ventures entrent en négociations exclusives en vue de l’acquisition du club ». La fin d'un très long feuilleton pour la vente du club qui est annoncée depuis plusieurs années. Cependant, comme le souligne Romain Molina, les Verts vont être cédés pour environ 20M€, très loin des 100M€ annoncés au moment des premières rumeurs de vente.

« Rappelez-vous déjà, en 2018, on parlait d'une négociation exclusive et même d'un accord avec un groupe américain pour une valeur d'à peu près 80 millions. Et puis au dernier moment, Bernard Caïazzo, pense et estime que son club vaut plus d'argent, davantage de 100 millions en l'occurrence. Les négociations finalement s'arrêtent et l'ASSE ne sera pas vendu. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? 5 ans plus tard, des 80 millions et des 100 millions espérés à l'époque, finalement on s'achemine vers une vente à peu près à une vingtaine de millions », annonce le journaliste dans sa vidéo YouTube , avant de poursuivre.

