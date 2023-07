Révolution en F1, Verstappen pète les plombs

Pierrick Levallet

Alors que la F1 vient d’entrer dans une nouvelle ère, le règlement devrait à nouveau changer en 2026. La FIA prévoirait notamment le retrait du MGU-H ainsi que l’intronisation d’une aérodynamique active pour les monoplaces. Mais cette révolution à venir ne plaît pas du tout à Max Verstappen. Le pilote de Red Bull n’a d’ailleurs pas manqué de détruire ce nouveau règlement.

«Ce n’est vraiment pas la voie à suivre»

« J’en ai parlé avec l’équipe et que j’ai déjà vu les données sur le simulateur. Pour moi, c’est assez terrible. Je veux dire, si vous allez à fond sur la ligne droite de Monza, comme quatre ou cinq cents mètres avant la fin de la ligne droite, vous devez rétrograder parce que c’est plus rapide. Je pense que ce n’est pas la voie à suivre. Ce n’est vraiment pas la voie à suivre. Il semble que ce sera une compétition sur le moteur à combustion interne. Ainsi, celui qui a le moteur le plus puissant aura un grand avantage. Mais je ne pense pas que cela devrait être l’intention de la Formule 1, car alors vous allez recommencer une guerre de développement massive, et il deviendra très coûteux de trouver quelques chevaux ici et là » a d’abord expliqué le double champion du monde dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«La situation semble très mauvaise»