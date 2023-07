F1 : Alonso se manque, il dévoile les raisons

Benjamin Labrousse

Habitué aux premières places cette saison, Fernando Alonso a réalisé un week-end assez ordinaire en Autriche. Avec moins de rythme qu’à l’accoutumée au volant de sa monoplace, le pilote espagnol d’Aston Martin a finalement terminé 5ème après le déclassement de son compatriote Carlos Sainz. Alonso a d’ailleurs tiré un constat lucide sur sa performance.

Avec la piètre performance de Mercedes ce week-end lors du Grand Prix d’Autriche, Aston Martin aurait pu réaliser un grand coup en prenant la 2ème place du classement constructeur. Cependant, tout ne s’est pas réellement passé comme prévu pour l’écurie détenue par Lawrence Stroll. Après une séance de qualification ratée vendredi, Fernando Alonso et Lance Stroll n’ont pas franchement brillé dimanche en terminant respectivement 5ème et 9ème. Le Canadien aura pourtant terminé à une très belle 4ème place samedi lors de la course au format sprint.

F1 : Alonso en plein clash ? Il répond cash https://t.co/QRX6iNvDPK pic.twitter.com/liOQlDyUhL — le10sport (@le10sport) June 30, 2023

«Aston Martin n’était pas rapide en Autriche»

Dans des propos relayés par F1Only , Fernando Alonso est revenu sur sa performance en Autriche. « Pour être honnête, il n’y avait rien de mauvais avec la voiture, mais nous n’étions pas assez rapides. L’équilibre était bon, tout allait bien, mais nous avons lutté tout le week-end. C’était la même chose l’année dernière, Aston Martin n’était pas rapide en Autriche. Haas était très rapide, et ils ont été très rapides aussi cette année. Donc, il y a une sorte de similitude en termes de performances au sein des équipes » .

«C’est un territoire un peu inconnu pour tout le monde»