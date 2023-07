L’annonce légendaire d’Hamilton, c’est historique

Thomas Bourseau

Lewis Hamilton a fêté son 38ème anniversaire en janvier dernier, et ne semble pas être prêt à se retirer du monde de la Formule 1. Prêt à rempiler pour cinq années, Hamilton dépasserait alors la quarantaine au moment de prendre sa retraite, à l’instar de d’autres icônes du sport lorsque d’autres en activité, comme lui, aspirent à plus.

Lewis Hamilton est passé à un tour d’entrer dans la légende de la Formule 1 en décembre 2021. Au terme d’une course rocambolesque au Grand Prix d’Abu Dhabi, Max Verstappen remportait son premier titre de champion du monde au nez et à la barbe d’Hamilton qui aurait pu, en cas de victoire, devenir l’unique pilote de l’histoire à rafler 8 titres de champion du monde. Hamilton reste donc à égalité avec Michael Schumacher et ses 7 titres mondiaux. Mais Hamilton a encore faim.

Mercedes utilise Alonso comme exemple de longévité pour continuer avec Hamilton

Du haut de ses 38 ans, Lewis Hamilton dispose d’un contrat avec Mercedes. Team Principal de l’écurie allemande, Toto Wolff entend bien poursuivre sa longue et fructueuse collaboration avec le pilote britannique comme avoué à Sky Sports. « Vous pouvez le voir avec Alonso, si c'était le cas, je pense que Lewis a encore quatre ans devant lui. Ce n'est donc pas si éloigné de ce qu'il a dit, et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il peut le faire, et évidemment avec Mercedes. À notre époque, les athlètes de haut niveau ont trouvé des moyens de prolonger leur carrière en menant une vie disciplinée et en faisant tout ce qu'il faut ».

F1 : Face à Hamilton, Verstappen veut briser la malédiction https://t.co/FY2w71Ug3X pic.twitter.com/lMB1M6uaPH — le10sport (@le10sport) July 8, 2023

Hamilton jusqu’à 43 ans ? «J'ai l'impression que j'ai encore cinq ans devant moi au moins, non ?»

Mais qu’en pense Hamilton ? Toujours pour Sky Sports, le Britannique n’a pas manqué de faire part de son optimisme quant à sa continuité dans la discipline reine du sport automobile. « J'espère rester ici encore longtemps. J'ai l'impression que j'ai encore cinq ans devant moi au moins, non ? Voyons voir, voyons voir. Je n'ai pas le stylo pour le moment, mais nous sommes proches. Je crois à 100 % en cette équipe et nous allons y arriver ».

Tom Brady, le doyen qui a raccroché 44 ans

Si jamais Lewis Hamilton finissait par raccrocher dans cinq ans, soit au moment de son 43ème anniversaire, il serait alors d’un an de plus que Fernando Alonso qui fêtera son 42ème anniversaire le 20 juillet prochain. Néanmoins, Hamilton ne ferait pas mieux qu’un certain Tom Brady. Légende mondialement connue de NFL, le quarterback iconique des New England Patriots, où il a effectué 19 saisons, a mis un terme à une carrière de 22 ans en 2022 aux Tampa Bay Buccaneers avec sept bagues de champion NFL. Mieux que Michael Jordan et ses 6 bagues NBA par exemple. À 44 ans, Brady a raccroché en légende et d’autres ont également raccrochés dans cette tranche d'âge.

Serena Williams et Roger Federer, à 41 et 40 ans

Légendes respectives du tennis féminin et masculin, Serena Williams et Roger Federer ont collectionné les Grands Chelems. En effet, pendant ses 27 ans de carrière, la cadette de Venus Williams a raflé 23 Grands Chelems, contre 20 pour Roger Federer qui était le premier chez les hommes à franchir cette barre avant que Rafael Nadal et Novak Djokovic le dépassent. Serena Williams et Roger Federer ont tous deux décidés de prendre leur retraite à 41 ans et 40 ans. Hamilton pourrait donc les imiter s’il allait au bout de son idée.

À bientôt 39 ans, LeBron James veut attendre son fils aîné avant de raccrocher

Comme Lewis Hamilton, d’autres légendes de leurs sports sont toujours en activité. C’est notamment le cas de « l’élu », du King , qu’est LeBron James. Bien qu’il ait laissé entendre après la finale de conférence Ouest perdue par les Los Angeles Lakers face aux Denver Nuggets qu’il se posait des question sur une éventuelle retraite, LeBron James devrait continuer en NBA tant que son fils aîné Bronny n’y sera pas. Le franchise player des Lakers soufflera sa 39ème bougie en décembre dernier et dispose d’un contrat dans la cité des Anges jusqu’en 2024. Reste à savoir si LeBron James dépassera la barre des 40 ans.

À l’approche de ses 42 ans, Fernando Alonso en a encore sous le capot