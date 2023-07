F1 - Mercato : Ferrari a tenté un incroyable retour

Arnaud De Kanel

Ferrari connait des semaines très agitées. Après une fin de saison 2022 ratée, les décideurs de La Scuderia ont évincé Mattia Binotto pour nommer Frédéric Vasseur à la tête de l'écurie. Mais le Français n'était pas l'unique nom sur la liste.

Un monument de la F1 est en danger. Ferrari nage en eaux troubles et se dirige vers un nouvel échec cette saison. La Scuderia ne sera pas championne du monde et elle pourrait également remporter aucun Grand Prix tant Red Bull parait supérieure. Pourtant, les ambitions étaient grandes avant le lancement de cette saison à Bahrein. Ferrari était persuadée de retrouver les sommets en changeant de directeur sportif. Mais avant que Frédéric Vasseur ne soit nommé, un ancien de la maison avait été sondé.

F1 - Mercedes : L’heure de la délivrance pour Hamilton ? https://t.co/wugKxH8H2F pic.twitter.com/yFzrDPjrUH — le10sport (@le10sport) July 6, 2023

Ferrari voulait faire revenir Berger

L'écurie italienne a tenté de faire revenir Gerhard Berger, son ancien pilote. L'Autrichien possède une certaine expérience en tant que dirigeant puisqu'il s'était occupé de BMW de 1998 à 2003 avant de rebondir chez AlphaTauri entre 2006 et 2008. Berger avait préféré décliner les avances de Ferrari. « Il y a eu des discussions, en fait. Mais je vais le dire très clairement - non, je ne veux plus faire ça. J’aime être là en tant qu’observateur et donner mon opinion ici ou là. Mais je ne veux plus de cette pression et de ce stress pour le reste de ma vie. Je suis occupé avec mes entreprises et avec mes jeunes enfants dans le sport », a-t-il révélé dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Gerhard Berger estime que la domination de Red Bull finira par s'arrêter.

