F1 : Red Bull et Verstappen pénalisés ? La FIA sort du silence

Jean de Teyssière

Lors du Grand Prix d'Autriche, Max Verstappen a une nouvelle fois remporté la course, la cinquième de suite et sa septième de la saison. Mais surtout, Red Bull a remporté la neuvième course de la saison, soit l'entièreté depuis le début de la saison. Une domination sans partage qui agace dans le paddock, Lewis Hamilton réclament notamment du changement. Le président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem a réagi à ce petit début de fronde.

Le retard semble insurmontable pour les écuries dont l'ambition est de jouer le titre, ou au moins les premiers rôles. Sauf que Red Bull ne laisse rien, pas une miette à ses concurrents, qui, Lewis Hamilton en tête, ont même réclamé du changement.

« La FIA devrait probablement fixer un moment où tout le monde est autorisé à commencer à développer la voiture »

Il y a quelques jours, Lewis Hamilton avait mis la pression sur la FIA, concernant la domination de Red Bull. Le pilote Mercedes réclamait du changement : « Je pense que la FIA devrait probablement fixer un moment où tout le monde est autorisé à commencer à développer la voiture de l’année prochaine. Disons que le 1er août, c’est là que tout le monde peut commencer pour que personne ne puisse avoir un avantage trop important pour l’année prochaine, parce que sinon c’est vraiment nul. Cela aurait plus de sens. »

« C’est l’heure de Verstappen, c’est l’heure de Red Bull »