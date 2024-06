Mercato - OM : Une offre XXL est réclamée pour ce départ

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si personne ne semble intransférable lors de ce mercato estival, Leonardo Balerdi devrait quant à lui rester à l’OM la saison prochaine. Le défenseur âgé de 25 ans est même proche de prolonger son contrat pour deux années supplémentaires. Seule une offre impossible à refuser, que ce soit pour le club ou le joueur, pourrait le pousser à quitter Marseille.

Difficile de savoir à quoi ressemblera l’effectif de l’OM la saison prochaine. Vitinha est parti définitivement au Genoa et plusieurs joueurs devraient faire de même dans les prochains jours. Iliman Ndiaye va s’engager avec Everton, tandis que Jordan Veretout et Samuel Gigot sont annoncés dans le viseur d’Al-Duhail et de Trabzonspor. D’autres joueurs risquent eux aussi de s’en aller et n’entrent pas dans les plans du club, à l’image d’Ismaïla Sarr et de Geoffrey Kondogbia.

Bientôt une prolongation de Balerdi à l’OM

Il y a en revanche un joueur sur qui l’OM compte s’appuyer la saison prochaine : Leonardo Balerdi. Au fil des années et malgré les critiques dont il a été la cible, l’international argentin (2 sélections) est devenu un élément important et presque incontournable à Marseille. Comme indiqué par RMC Sport , Roberto De Zerbi veut le conserver et cela tombe bien, puisque c’est également la volonté de l’OM et de Leonardo Balerdi. Ce dernier devrait bientôt prolonger son contrat de deux ans, jusqu’en juin 2028.

Seule une offre XXL peut faire partir Balerdi

Les discussions en ce sens avancent bien et Leonardo Balerdi devrait bénéficier d’une belle revalorisation salariale. Sauf retournement de situation, le défenseur âgé de 25 ans va donc évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi la saison prochaine. La seule chose qui pourrait changer cela serait une offre impossible à refuser provenant d’un grand club européen, aussi bien pour la direction olympienne que pour le joueur. Ce qui n’est clairement pas la tendance, puisque l’OM axe justement son recrutement autour de Leonardo Balerdi. En ce sens, Lilian Brassier devrait d’ailleurs bientôt arriver en provenance de Brest.