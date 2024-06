Mercato : Christophe Galtier va boucler un transfert à l’OM ?

Arnaud De Kanel

Souvent cité pour reprendre les commandes de l'OM, Christophe Galtier ne sera pas le nouvel entraineur du club phocéen. Roberto De Zerbi est en effet arrivé ce mercredi à Marseille mais l'ex-coach du PSG fait encore parler de lui dans le Sud de la France puisque son club, Al-Duhail, souhaiterait s'attacher les services de Jordan Veretout.

L'OM se montre particulièrement actif sur le marché des transferts depuis quelques jours. Alors que l'arrivée de Roberto De Zerbi est bouclée, le club phocéen est également sur le point d'enrôler Ismael Koné, Bachir Belloumi et Lilian Brassier et tente de faire partir Iliman Ndiaye ou encore Samuel Gigot. Personne, ou presque, n'est intouchable et l'OM sera à l'écoute des offres pour ses joueurs. Une situation qui n'a pas échappé à Christophe Galtier qui aimerait en profiter afin de recruter un milieu de terrain olympien.



Galtier veut Veretout au Qatar

Jordan Veretout attire l'attention d'Al-Duhail. Selon L'Équipe , l'OM serait favorable à un transfert du milieu de terrain de 31 ans vers le Qatar, et des pourparlers sont en cours. Bien que Veretout ait été informé de l'intérêt de l'équipe dirigée par Christophe Galtier, les discussions se déroulent actuellement uniquement entre Al-Duhail et les dirigeants marseillais. L'ancien entraineur du PSG a demandé personnellement à ses dirigeants de formuler une offre pour recruter le joueur de l'OM selon RMC Sport .

Veretout est tenté