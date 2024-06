Mercato - OM : Les prochains transferts sont annoncés ! 

Alexis Brunet

Pour le moment, l’OM a plus fait parler de lui pour ses départs que pour ses arrivées. Le club phocéen s’est séparé de Vitinha qui a rejoint le Genoa et de Pape Gueye qui a quitté Marseille en fin de contrat. Mais le club phocéen devrait très rapidement annoncer également certaines arrivées. Lilian Brassier et Ismaël Koné seraient tout proches de débarquer à l’OM.

Encore une fois, l’OM devrait être l’un des grands animateurs du mercato estival. Pablo Longoria va devoir reconstruire un effectif compétitif pour essayer de retrouver les premières places du classement. Le dirigeant marseillais va surtout devoir répondre aux exigences de Roberto De Zerbi. Ce dernier s’est engagé avec le club phocéen dernièrement et il va forcément demander des renforts à son nouveau président.

Brassier et Koné sont très proches de l’OM

D’après les informations de L’Équipe , l’OM serait tout proche d’offrir deux premières recrues à Roberto De Zerbi. Pablo Longoria aurait un accord avec Lilian Brassier et cela pourrait aussi prochainement être le cas avec Brest. Un transfert à plus de 10M€ a été proposé aux dirigeants bretons, mais le montage financier n’a pas encore été officiellement validé par ces derniers. Dans le même temps, l’état-major marseillais a très rapidement avancé sur la piste menant à Ismaël Koné. Un accord pour un transfert à 12M€ a été trouvé avec son club de Watford et il ne manque plus que l’approbation finale du milieu de terrain.

L’OM a vendu Vitinha

L’OM a donc passé la seconde sur le marché des transferts au niveau des achats, mais le club phocéen s’est déjà distingué au niveau des ventes. Il y a quelques jours, Pablo Longoria a bouclé la vente de Vitinha du côté du Genoa. Le Portugais a été vendu pour 16M€ auxquels peuvent s’ajouter jusqu’à 6M€ de bonus. Dans le même temps, l’OM a également perdu Pape Gueye, qui a quitté Marseille enfin de contrat.