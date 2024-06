Retour improbable au PSG ? Il déballe tout

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ces derniers jours, il a été révélé que le PSG s’intéressait potentiellement à un retour de Kingsley Coman. L’ailier du Bayern Munich pourrait quitter l’Allemagne cet été, et le club parisien ferait partie des cadors intéressés. Mais en réalité, il se pourrait bien que les Rouge et Bleu exploitent d’autres pistes. Explication.

Le mercato estival du PSG est attendu au tournant. Au poste d’ailier notamment, Paris va chercher à se renforcer considérablement. Et si jusque-là, plusieurs noms comme Khvicha Kvaratskhelia, Nico Williams, ou encore Michael Olise, sont revenus avec insistance du côté des Rouge et Bleu , celui de Kingsley Coman est réapparu subitement.

Transferts : Le PSG tient sa priorité, tout peut basculer ! https://t.co/w6MLZmWdK6 pic.twitter.com/8NSjaXTH7L — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Coman au PSG contre 40M€ ?

En effet, ce lundi, Sky Germany a révélé que l’international Français pouvait très clairement quitter le Bayern Munich au cours de cet été. Un montant compris entre 40M€ et 50M€ pourrait convaincre le géant Bavarois. Surtout, le média révélait que le PSG faisait partie des cadors intéressés par un retour de son ancien protégé. « Depuis que je suis parti le PSG a beaucoup évolué, il est devenu un club qu’on regarde qu’on met dans les favoris pour la Ligue des Champions. Après, ce n'est pas simple de gagner la Ligue des champions. Je l'ai fait avec le Bayern (en 2020) » , déclarait Kingsley Coman à propos d’un retour au sein de son club formateur.

« Malgré les liens avec le PSG, la course reste absolument ouverte »