F1 - Mercato : Une grande décision est prise chez Ferrari

Arnaud De Kanel

Ferrari peine à trouver son équilibre malgré l'arrivée de Frédéric Vasseur. La Scuderia connait un début de saison à l'opposé de 2022 et à cela s'ajoutent les rumeurs de départ de Charles Leclerc chez Mercedes mais aussi de Carlos Sainz chez Audi pour 2026. L'Espagnol assure qu'il se décidera cet hiver.

Carlos Sainz est très tendu en ce moment et cela s'explique notamment par les différentes rumeurs qui lui attribuent une future signature chez Audi pour 2026. Cette atmosphère pesante se fait ressentir en course mais aussi en dehors. Lorsque la question fatidique lui est posée, Sainz sort de ses gonds. Il a donc décidé de sortir du silence en annonçant une date très importante.

F1 : Tout s’est écroulé pour Alonso https://t.co/6gI1WYvTzf pic.twitter.com/b1dHSceSOf — le10sport (@le10sport) July 5, 2023

«Je ne comprends pas d'où viennent les rumeurs»

Le pilote espagnol ne veut pas entendre parler d'un départ de Ferrari pour le moment. Pour lui, les rumeurs sont infondées. « Cela me met en colère lorsque des rumeurs inventées et non corroborées sortent. Je pense honnêtement qu'il y a des semaines en F1 où il n'y a rien à dire. Je ne sais pas s'il s'agit de « clickbait » ou peut-être de petits journalistes qui essaient d'apporter une histoire pour gagner en notoriété, et faire en sorte que leur petite page ait plus de succès parce qu'ils peuvent dire : « J'ai été le premier à dire que Carlos était chez Audi en 2026 ». Je pense honnêtement que c'est quelque chose de lié à cela, parce que je ne comprends pas d'où viennent les rumeurs. Cela ne veut pas dire que j'irai ou que je n'irai pas, c'est impossible à dire », a déclaré Carlos Sainz. Le coéquipier de Charles Leclerc assure ne discuter avec aucune autre écurie que Ferrari.

«J'ai pris cet hiver comme référence pour essayer de décider de mon avenir»