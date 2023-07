F1 : Hamilton grille Leclerc et écrit l’histoire

Arnaud De Kanel

Roi incontesté de Silverstone, Lewis Hamilton a souvent du s'employer pour gagner le Grand Prix de Grande-Bretagne. Ce fut notamment le cas en 2021 où le natif de Stevenage avait dépassé Charles Leclerc dans les derniers instants pour signer son huitième succès à domicile, du jamais vu dans l'histoire de la F1.

Lewis Hamilton retrouve son jardin ce week-end à l'occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne. Sa période de domination est derrière lui et c'est désormais Max Verstappen qui se présente en favori absolu. Malgré tout, le Britannique possède une forte expérience à Silverstone puisqu'il y a déjà triomphé à huit reprises. Son dernier succès remonte à 2021.

F1 : Verstappen au tapis, Leclerc exulte https://t.co/3WSTvkC5PV pic.twitter.com/imOo2qVX20 — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

Leclerc craque face à Hamilton

Il y a deux ans, Lewis Hamilton avait encore une monoplace qui lui permettait de jouer la gagne. Il s'était élancé en deuxième position à Silverstone grâce à son résultat en course sprint de la veille. Devant lui, Max Verstappen ouvrait la route. Très agressif dès le départ, Lewis Hamilton était parvenu à prendre le dessus sur son rival avant même la fin du premier tour de course. Le Néerlandais avait été éjecté de la piste et sa monoplace avait fini sa course dans le bac à graviers à plus de 250km/h. Suite à cet accrochage très impressionnant, Verstappen avait abandonné et la course avait été interrompue pendant 40 minutes. Lors du second départ, la direction de course avait placé Charles Leclerc en pole devant le Britannique. Avec sa Ferrari, le Monégasque avait mené 49 tours consécutifs avant de se faire doubler à 3 boucles de l'arrivée par la Mercedes de Sir Lewis . Porté par une foule en délire, Hamilton venait de remporter sa huitième victoire à domicile. Tout simplement historique.

«Pour gagner cette course, Hamilton a envoyé son adversaire à l'hôpital !»