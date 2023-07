F1 : La grande première de Lewis Hamilton

Arnaud De Kanel

Lewis Hamilton retrouve son terrain de jeu favori ce week-end. Le septuple champion du monde est le roi incontesté de Silverstone, circuit où il a levé les bras à 8 reprises. Son premier succès sur ses terres date de 2008 quand il évoluait chez McLaren-Mercedes.

La Formule 1 fait escale en Grande-Bretagne ce week-end pour y disputer l'un des Grand Prix les plus mythiques de son calendrier, à Silverstone. Ce circuit rime forcément avec succès pour le héros national Lewis Hamilton. Le natif de Stevenage a triomphé huit fois sur le tracé britannique, un record absolu. C'est en 2008 que l'actuel pilote Mercedes avait débloqué son compteur à Silverstone après une course dantesque.

F1 - Mercedes : L’heure de la délivrance pour Hamilton ? https://t.co/wugKxH8H2F pic.twitter.com/yFzrDPjrUH — le10sport (@le10sport) July 6, 2023

Hamilton comme un poisson dans l'eau

En 2008, Lewis Hamilton ne partait pas favori du GP de Grande-Bretagne à cause de son placement sur la grille de départ. Le Britannique s'était élancé de la quatrième place mais à la faveur d'un excellent départ, il avait pris le meilleur sur Kimi Räikkönen et Mark Webber. Seul Heikki Kovalainen, son coéquipier de l'époque, lui avait résisté à l'extinction des feux mais ça n'avait pas duré longtemps. En effet, dès le 5ème tour, Lewis Hamilton avait pris les commandes de la course avant de céder sa place de leader à Nick Heidfeld au 22ème tour. Une nouvelle fois, Hamilton s'était empressé de mener la course au tour suivant pour ne plus céder sa position jusqu'à la ligne d'arrivée, le tout sous une pluie battante. La première de ses huit victoires à Silverstone, un sentiment très particulier pour lui.

«C'est vraiment, et de loin, ma plus belle victoire»