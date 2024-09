Transfert à 70M€, le PSG n’en revient pas

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG n'a pas hésité à lâcher 70M€, dont 10M€ de bonus, pour recruter Joao Neves en provenance de Benfica. Et le milieu de terrain portugais n'a pas perdu de temps pour se mettre en valeur et brille depuis le début de saison avec notamment 5 passes décisives en Ligue 1. Et au sein du club de la capitale, il fait déjà l'unanimité.

Recruté pour 70M€, dont 10M€ de bonus, Joao Neves n'a pas perdu de temps pour s'imposer au PSG. Auteur de prestations très abouties, le milieu de terrain portugais a encore brillé vendredi soir contre Rennes (3-1). De quoi impressionner Bradley Barcola.

Barcola encense Neves...

« Il est partout, que ce soit en défense ou en attaque. Il arrive à nous trouver de belles passes et à récupérer des ballons. Il a fait un gros match, comme d’habitude. Je suis vraiment content pour lui et j’espère qu’il va continuer comme ça », a confié l'ailier du PSG au micro de beIN SPORTS, avant que Luis Enrique n'encense à son tour Joao Neves.

... Luis Enrique aussi !

« Nous ne le savons pas. C’était son anniversaire ce vendredi. Il a fêté ses 20 ans en s’offrant le meilleur cadeau que l’on puisse se faire : profiter d’un match de très haut niveau. Il a une grande capacité à gérer le ballon, à exercer un pressing, à récupérer des ballons et à anticiper. C’est un plaisir d’avoir des joueurs de ce niveau et qui ont cette mentalité », explique de son côté le coach parisien, rapporté par CulturePSG.