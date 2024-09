Transfert à 70M€ : C’est le bonheur total au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a cassé sa tirelire durant le mercato estival pour recruter João Neves en provenance du Benfica Lisbonne, pour un total de 70M€ (bonus compris). Et alors que le jeune milieu de terrain portugais livre un début de saison très convaincant sous ses nouvelles couleurs, il n'a pas caché son bonheur vendredi soir après la victoire du PSG face à Rennes.

João Neves fêtait ses 20 ans vendredi soir, et le nouveau milieu de terrain du PSG a fêté cette étape dignement avec un succès en championnat contre le Stade Rennais (3-1). Recruté au prix fort cet été par le club de la capitale (70M€) en provenance du Benfica Lisbonne, le milieu de terrain portugais s'est tout de suite imposé comme un élément majeur du onze de Luis Enrique. Et le bonheur semble total pour Neves au PSG.

Mercato - PSG : Une folie est réclamée avec Haaland ! https://t.co/J6YcI1GyNH pic.twitter.com/iWcIE622qm — le10sport (@le10sport) September 20, 2024

« Je me sens bien»

Interrogé en zone mixte après la rencontre, João Neves n'a pas caché son épanouissement avec cette arrivée au PSG : « J’essaie de faire le maximum pour l’équipe, de pousser au mieux. On veut toujours gagner et on a bien joué. Je suis très content d’être ici, je suis heureux avec mes coéquipiers, avec cette ville, je me sens bien », assure l'international portugais.

Neves fan de Luis Enrique

D'ailleurs, la connexion avec Luis Enrique semble avoir facilité l'intégration de Neves au PSG. Et l'ancien crack du Benfica ne manque pas de le souligner : « Luis Enrique ? J’adore ses idées, sa façon de jouer et c’est le mieux pour moi, pour continuer de progresser », indique-t-il. Tout est bien qui commence bien pour l'international portugais.