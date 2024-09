Il annonce trois joueurs «incroyables» au PSG !

Arnaud De Kanel

C'est un PSG bien plus séduisant que lors des deux dernières rencontres qui l'a emporté vendredi soir face à Rennes. Les hommes de Luis Enrique ont pu compter sur un bon Kang-In Lee, buteur et plus que satisfait de trois de ses coéquipiers pour qui il s'est enflammé.

Le PSG a fait le plein de confiance avant le choc face à Arsenal mardi. Les hommes de Luis Enrique ont fait chuter Rennes grâce à des réalisations de Bradley Barcola et de Kang-In Lee. « Kang-in Lee est un joueur tellement polyvalent… Il a une caractéristique essentielle dans notre jeu : il ne perd pas le ballon, même s’il est pressé et serré de près. Il a joué beaucoup plus libre à l’intérieur du jeu, a bien occupé les espaces et fait briller ses coéquipiers. Il a été exceptionnel », saluait notamment Luis Enrique après la rencontre. Le Coréen a également parlé aux médias.

«On est très soudé»

« On commence bien la semaine. On avait préparé ce match pour repartir avec les trois points. On l’a fait et on est ravi. La force de l’équipe ? Comme on l’a vu depuis le début de la saison, on est une équipe, on joue en équipe. Tous les joueurs défendent, attaques. On essaye de s’entraider. On fait tout pour le collectif. Je crois que la clé est là. On est très soudé, on est une vraie équipe et c’est le plus important », a-t-il confié au micro de beIN Sports. Pour lui, le PSG compte trois joueurs incroyables dans son effectif avec Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery ainsi que la nouvelle recrue Joao Neves.

Lee complimente Barcola, Neves et Zaïre-Emery

« Barcola ? C’est un joueur fantastique, incroyable. Les autres joueurs aussi, Warren, Joao. Je crois que nous sommes une équipe très forte, très soudée. On va aller en s’améliorant », a déclaré Kang-In Lee.