Le PSG a un problème à cause de Luis Enrique

Amadou Diawara

Privé de Gonçalo Ramos, blessé sérieusement, Luis Enrique a mis en place un 4-3-3 avec Marco Asensio en faux numéro 9 ces dernières semaines. Selon Jérôme Rothen, ce choix va causer la perte du PSG. En effet, l'ancien milieu gauche parisien estime qu'il faut absolument faire jouer un serial buteur en pointe.

Avec le départ de Kylian Mbappé, qui a signé au Real Madrid, Luis Enrique a décidé de miser sur Gonçalo Ramos en tant que numéro 9. Toutefois, le buteur portugais s'est blessé dès le premier match.

Asensio a remplacé Ramos en pointe

Privé de Gonçalo Ramos pendant plusieurs mois, Luis Enrique a lancé Marco Asensio en tant que faux numéro 9. Toutefois, à en croire Jérôme Rothen, ce choix du coach du PSG pose problème.

«Tu es obligé d'avoir un numéro 9 qui marque»

« Quand Gonçalo Ramos va revenir et qu'il va être prêt, est-ce qu'il va jouer ? Ou Luis Enrique va-il continuer avec son faux numéro 9, qui pour moi est un problème, surtout au Parc des Princes ? Parce que le faux numéro 9, ça t'oblige à avoir un grand Barcola, qu'on a eu sur les deux/trois premiers matchs, et/ou un Dembélé décisif. Et quand on voit la carrière de Dembélé, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il mette 25 buts dans l'année, même s'il a de bonnes stats cette saison. Donc tu es obligé d'avoir un numéro 9 qui marque des buts. J'attends de voir comment Luis Enrique va intégrer Gonçalo Ramos à cette équipe », a jugé Jérôme Rothen dans l'émission Rothen s'enflamme (RMC Sport) ce vendredi.