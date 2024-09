PSG : Luis Enrique réalise un nouveau coup de maître !

Pierrick Levallet

Ce vendredi soir, le PSG s’est imposé face au Stade Rennais au Parc des Princes (3-1). Luis Enrique a notamment tenté un coup en plaçant Kang-In Lee en position de faux 9 pour combler les absences de Marco Asensio et Gonçalo Ramos. Et son innovation tactique a plutôt bien fonctionné, puisque le Coréen a réalisé une plutôt belle prestation.

Nouvelle victoire pour le PSG en Ligue 1 ce vendredi soir ! Le club de la capitale s’est imposé au Parc des Princes face au Stade Rennais (3-1). Luis Enrique a pourtant composé avec un groupe assez réduit à cause des nombreuses blessures dans son effectif. Le technicien espagnol a notamment tenté un coup tactique en attaque en alignant Kang-In Lee au poste de faux 9.

Kang-In Lee a brillé contre Rennes

Luis Enrique a préféré le Coréen à Randal Kolo Muani pour pallier les absences de Marco Asensio et Gonçalo Ramos. Et cela lui a plutôt bien réussi. L’entraîneur du PSG a réalisé un véritable coup de maître avec Kang-In Lee comme le rapporte AS. Buteur peu avant l’heure de jeu, le joueur de 23 ans a été insaisissable. L’international coréen a rendu folle la défense adverse, au point de parfois délaisser Ousmane Dembélé au marquage.

Luis Enrique multiplie les coups tactiques

Depuis le début de saison, Luis Enrique multiplie les coups tactiques. Et cela fonctionne plutôt bien pour le PSG pour le moment. Les Rouge-et-Bleu sont invaincus (6 victoires et 1 match nul en 7 rencontres). Reste à voir maintenant si le pensionnaire de la Ligue 1 poursuivra sa belle série contre Arsenal ce mardi en Ligue des champions.