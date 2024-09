Mercato - OM : Benatia veut signer l’enfant du pays !

Thomas Bourseau

Entre l’OM et Wesley Fofana, l’histoire d’amour n’a jamais pu réellement débuter bien que l’international français de Chelsea soit né à Marseille. Invité à rejoindre le club phocéen par Medhi Benatia, l’enfant du pays ne dirait pas non à une nouvelle aventure en France dans les prochaines années.

Medhi Benatia est devenu le conseiller sportif de l’OM en novembre 2023. Et depuis, le visage de l’Olympique de Marseille a bien changé. Il n’y a qu’à regarder le mercato estival effectué par le dirigeant marocain du club phocéen et son président Pablo Longoria. Tous les deux, ils ont bouclé plus de dix signatures dont celle d’Adrien Rabiot qui a déposé ses valises sur la Canebière au terme de la trêve hivernale de septembre.

Medhi Benatia a appelé Wesley Fofana

Adrien Rabiot est arrivé libre de tout contrat plus de deux mois après le terme de l’Euro perdu en demi-finale face à l’Espagne (2-1). L’international français aurait pu être rejoint par un autre joueur de Didier Deschamps : Wesley Fofana. Le défenseur central de 23 ans a révélé à Free Foot ces derniers jours qu’un appel téléphonique avec Medhi Benatia s’est déroulé pendant le mercato estival. « J’ai eu un appel qui m’a touché. Ça serait mentir de dire que je ne l’ai pas calculé. C’était Medhi Benatia, de l’Olympique de Marseille, le directeur sportif. Et c’est sûr que ça m’a touché. Je pense que tout le monde sait pourquoi et… J’ai eu une réflexion. Mais voilà, l’objectif à l’heure actuelle c’est de réussir à Chelsea, d’essayer d’enchaîner les matchs, de m’imposer dans mon club ».

Wesley Fofana prêt à retrouver le football français ?

Le natif de Marseille a été formé à l’ASSE et n’a jamais pu arborer la tunique de l’OM. Toutefois, il n’exclurait pas cette option à l’avenir. Sous contrat à Chelsea jusqu’en juin 2029, Wesley Fofana rêverait de jouer à nouveau en Ligue 1 d’ici la fin de sa carrière d’après CaughtOffside. Outre l’OM, d’autres formations françaises seraient sur les rangs.