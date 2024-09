L’OM enflamme le mercato, un grand rêve prend forme ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille a été particulièrement actif ces dernières semaines en attirant douze recrues, dont Adrien Rabiot, qui s’est récemment engagé libre. De quoi marquer les esprits et permettre au club d’espérer titiller le Paris Saint-Germain en Ligue 1 aux yeux de Rio Mavuba, alors que les deux rivaux totalisent à ce jour le même nombre de points.

En plus de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille a mis la main sur onze nouveaux joueurs durant le mercato estival. Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg, Derek Cornelius, Valentin Carboni, Jeffrey de Lange, Geronimo Rulli, Elye Wahi, Jonathan Rowe et Neal Maupay ont posé leurs valises dans la cité phocéenne, rejoints quelques semaines plus tard par Adrien Rabiot, débarquant libre après la fin de son contrat à la Juventus. Un gros mercato qui permet aux supporters de rêver d’une grande saison.

« Ils sont derrière le PSG, et pourquoi pas le titiller ! »

Dauphin du PSG avec le même nombre de points (13) après cinq journées, l’OM réalise un gros début de saison avec un jeu convaincant. Aux yeux de Rio Mavuba, la bande à De Zerbi peut et doit avoir de grosses ambitions. « L’OM a le droit de rêver, et, ils ont intérêt de rêver ! C’est l’Olympique de Marseille, un club qui veut gagner des titres depuis longtemps ! Ils sont derrière le PSG, et pourquoi pas le titiller ! Ils sont là, ils tiennent le rythme, et vu ce qu’ils sont capables de faire à 10 contre 11 et, quand ils sont moins bien, ils peuvent se permettre de rêver », estime-t-il au micro de Free.

« Ils peuvent rêver, notamment avec l’arrivée de Rabiot »

« Ils seront beaucoup mieux en évitant les cartons rouges inutiles, et en étant de plus en plus performants ! Mais ils peuvent rêver, notamment avec l’arrivée de Rabiot, mais aussi le fait que les joueurs se connaîtront un peu plus entre eux », poursuit Mavuba, rapporté par Football Club de Marseille.