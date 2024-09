Kylian Mbappé en Ligue 2, c’est pour bientôt !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En cet été 2024, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG, laissant au passage derrière lui la Ligue 1 et le football français. Malgré ce départ, le nouveau joueur du Real Madrid a tenu à garder un lien avec l’Hexagone en devenant actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen en Ligue 2. Un investissement à hauteur de 20M€ pour 80% du club normand. Et si Mbappé est pour le moment occupé chez les Merengue, on devrait tout de même le voir du côté de Caen dans les mois à venir.

Jusqu’à présent, Kylian Mbappé n’avait connu que la France et la Ligue 1, ayant joué pour l’AS Monaco et le PSG. Mais après 7 ans avec le club de la capitale, le joueur de 25 ans a décidé de faire ses valises. Arrivé au terme de son contrat, Mbappé s’est engagé libre avec le Real Madrid. Néanmoins, dans les mois à venir, on risque de le revoir dans l’Hexagone, plus particulièrement à Caen, club dont il a racheté 80% des parts.

« Vous imaginez qu’en tant qu’actionnaire et passionné qu’il est, il suit ce qui se passe au SM Caen »

Nommé président du Stade Malherbe de Caen suite à l’arrivée de Kylian Mbappé, Ziad Hammoud a fait une annonce pour Ouest France concernant l’implication de la star du Real Madrid et une prochaine venue en Normandie : « Vous imaginez qu’en tant qu’actionnaire et passionné qu’il est, il suit ce qui se passe au SM Caen. Je vous le répète, au fond de lui, il y a ce coup de cœur avec ce club où il aurait dû commencer et où il n’est finalement pas passé. Cela n’a pas disparu malgré les dix années qui se sont écoulées depuis. Il avait choisi ce club pour des raisons, quand je dis lui, c’est lui et ses parents bien entendus. Donc oui, il suit ça de près ».

« J’espère bien qu’on le verra bientôt ! »

« Bien entendu, il a un autre job à côté, d’autres responsabilités également. Il ne sera pas 7 jours sur 7 à Malherbe mais il y porte beaucoup d’intérêt. Le verra-t-on à Caen cette saison ? J’espère bien qu’on le verra bientôt ! », a enchainé Ziad Hammoud. A voir maintenant quand Kylian Mbappé viendra à Caen…