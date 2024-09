PSG : Un joueur revient, il annonce déjà un problème !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Blessé lors de la première journée de Ligue 1 au Havre, Gonçalo Ramos devrait faire son retour durant le mois de novembre. Mais sera-t-il titulaire à la pointe de l'attaque du PSG ? Rien n'est moins sûr selon Daniel Riolo qui rappelle que Luis Enrique semble avoir l'intention d'évoluer avec un faux neuf comme c'es actuellement le cas avec Marco Asensio ou encore Lee Kang-In.

Absent des terrains depuis la première journée de Ligue 1, Gonçalo Ramos devrait faire son retour au mois de novembre. Mais en son absence, Luis Enrique a décidé d'utiliser un système avec un faux numéro 9 soit Marco Asensio soit Lee Kang-In. Une situation qui pose problème à Randal Kolo Muani comme le souligne Daniel Riolo.

«Kolo Muani ça ne peut jamais être un remplaçant du faux neuf»

« Kolo Muani, depuis qu’il est arrivé au PSG, il n’a jamais eu un profil de titulaire. Luis Enrique, comment il veut jouer ? Avec un vrai neuf ou avec un faux neuf ? En fait Kolo Muani ça ne peut jamais être un remplaçant du faux neuf. Lui il est plus attiré vers l’avant alors que Kang-In Lee ou encore Asensio vont décrocher, et ils renforcent le milieu de terrain, et ça dégage les ailes. Mais quand tu joues avec le vrai neuf, moi ça me dérange », explique l'éditorialiste de RMC au micro de l'After Foot.

Quid du retour de Ramos ?

Au-delà du simple cas Kolo Muani, Daniel Riolo mène une réflexion plus globale sur le type d'avant-centre utilisé par Luis Enrique et s'inquiète donc pour Gonçalo Ramos qui devrait revenir de blessure au mois de novembre : « Kolo Muani à droite ? Mais le problème va se poser avec le retour de (Gonçalo) Ramos. Parce que Ramos c’est un vrai neuf. Depuis le début c’est la question que je me pose, si ton plan c’est de jouer avec un vrai ou un faux neuf ». Reste désormais à savoir si l'entraîneur du PSG continuera d'utiliser un faux neuf lorsque son buteur portugais sera de retour.