Mbappé, Neymar, Messi… Le gros problème du PSG !

Arnaud De Kanel

Meilleur buteur de l'histoire du PSG, Kylian Mbappé a quitté le club de la capitale par le petite porte comme Neymar ou encore Leo Messi avant lui. Les dirigeants ne savent pas y faire lorsqu'il s'agit de dire au revoir aux grands joueurs. Un problème qui irrite Mamadou Sakho.

Il n'y a pas à dire : le PSG sait y faire lorsqu'il s'agit d'accueillir des grands noms du ballon rond. Le club de la capitale a notamment sorti le grand jeu pour Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Kylian Mbappé ou encore Leo Messi. Mais lorsque le temps des adieux est venu, les dirigeants ne réservent pas de belles sorties. Cela gène Mamadou Sakho.

Sakho n'en pouvait plus

D'ailleurs, l'ancien défenseur du PSG avait été contraint de quitter son club de cœur car il était cantonné à un rôle de remplaçant alors qu'il était prêt à tout donner pour ce maillot. Mais Mamadou Sakho regrette particulièrement les sorties ratées des stars.

«Je trouve ça dommage mais c'est un fait»

« Le PSG sait accueillir mais à du mal à dire au revoir. Je trouve ça dommage mais c'est un fait. Quand on voit l'accueil d'Ibrahimovic, Neymar, Messi et de Mbappé et quand on voit comment ils partent, ça me fait un pincement au cœur. Je vois un club de foot comme une famille », a confié Sakho dans l'émission J-1 sur Canal+ Sport Afrique.