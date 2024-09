Transferts : L’appel prestigieux pour snober le PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant terminé sa carrière en tant que joueur du PSG en 2015, celui qui était défenseur central avait signé avec le club de la capitale en 2007. Il était à l’époque débarqué en provenance de l’ASSE. Mais voilà que tout aurait pu se passer différemment à cause d’un appel et pas de n’importe qui. En effet, Laurent Blanc le voulait aux Girondins de Bordeaux.

Aujourd’hui entraîneur d’Al-Ittihad en Arabie saoudite, Laurent Blanc avait lancé sa carrière de technicien avec les Girondins de Bordeaux en 2007. Là-bas, il avait notamment remporté la Ligue 1 en 2009. Une équipe dont aurait pu faire partie Zoumana Camara, qui a préféré à l’époque s’engager au PSG. Avant de retrouver Laurent Blanc quelques années plus tard à Paris.

PSG : Un crack explose, il dévoile les coulisses https://t.co/kDehaG7gWv pic.twitter.com/Tc8iwzIV6p — le10sport (@le10sport) September 26, 2024

« Blanc m’appelle pour me faire signer »

Pour Le Parisien, Zoumana Camara a raconté cet appel de Laurent Blanc pour le faire signer à Bordeaux. L’ex-joueur du PSG a alors confié : « Quand il devient entraîneur de Bordeaux, le lendemain il m’appelle pour me faire signer. Moi, la veille, j’avais donné mon accord à Alain Cayzac pour signer à Paris, je suis donc resté sur ma parole ».

« Tu vois, finalement, c’est toi qui es venu ! »

« Cette année-là, Bordeaux termine champion (rires). Quand on les joue au Parc, il vient me voir à la fin du match et me dit à l’oreille : « je t’avais dit de venir à Bordeaux » (rires). Mais quand on s’est retrouvé à Paris, en lui serrant la main, c’est moi qui lui ai dit : « ben tu vois, finalement, c’est toi qui es venu ! » (rires) », a poursuivi Camara sur son histoire avec Laurent Blanc.